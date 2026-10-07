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Giriş Tarihi: 7.10.2026

Şampiyon Vakıfbank

Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı Peron İstanbul’u 3-2 yenerek AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nı 6. kez müzesine götürdü

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Şampiyon Vakıfbank
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Voleybolda dün büyük bir mücadele vardı. Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank, Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek kupayı kazandı. Antalya Spor Salonu'ndaki müsabakada tribünler tamamen doluydu. Maça iyi başlayan VakıfBank, Zehra ve Markova ile bulduğu sayılarla ilk seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti. İkinci seti de 25-23 kazanan sarı-siyahlılar, durumu 2-0 yaptı. Ancak Eczacıbaşı pes etmedi. Ebrar Karakurt'un iyi oyunuyla seti 25-19 alıp tabelayı 2-1'e getirdi. Sonra da 25-17 ile 2-2'yi buldu. Karşılıklı puanlarla başlayan final setinde üstünlüğü sağlayan VakıfBank, seti 15-10 tamamlayarak karşılaşmadan da 3-2 galip ayrıldı. Marina Markova 26 sayı kaydederken Zehra Güneş 16, Tijana Boskovic de 15 sayıyla zaferde büyük pay sahibi oldu. Şampiyonluk sayısını 6'ya çıkaran VakıfBank, kupayı en fazla kazanan Fenerbahçe ile aynı sayıya ulaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ECZACIBAŞI #VAKIFBANK
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