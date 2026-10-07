TFF’de istifalar arka arkaya!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Ural Aküzüm ve Mevlüt Aktan'ın ardından bir istifa daha geldi.
TFF Genel Sekreteri ve mevcut başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz, görevinden istifa etti.
Federasyonun resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.