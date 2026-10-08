Boksun adresi İstanbul

Uluslararası
Boks Birliği'nin (IBA) ilk kez düzenleyeceği Başkanlık Kupası'nın adresi İstanbul olacak. 26 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev organizasyonda toplam 3 milyon dolar (148 milyon TL) ödül dağıtılacak. Turnuvayla ilgili konuşan IBA Başkanı Umar Kremlev, Türkiye'ye övgüler yağdırarak, "Türkiye harika bir ülke. Burada boks için sevgi ve heves var. Burası fırsatlar ve özgürlük ülkesi. Misafirperverliği için Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Burada misafir gibi hissetmiyoruz. Koşullar gerçekten çok iyi"
ifadelerini kullandı.
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Mete Efendioğlu - Editör