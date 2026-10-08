Boksun adresi İstanbul

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Boks Birliği'nin (IBA) ilk kez düzenleyeceği Başkanlık Kupası'nın adresi İstanbul olacak. 26 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev organizasyonda toplam 3 milyon dolar (148 milyon TL) ödül dağıtılacak. Turnuvayla ilgili konuşan IBA Başkanı Umar Kremlev, Türkiye'ye övgüler yağdırarak,ifadelerini kullandı.