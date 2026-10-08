Rıza Kayaalp, yüksek irtifadaki antrenmanların mükafatını alacağından emin

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Grekoromen A Milli Takımı, son kampını Erzurum'da sürdürüyor.

Yüksek irtifada kamp yapan milli güreşçiler, kaldıkları otelin salonunda gerçekleştirdikleri antrenmanların yanı sıra Palandöken Dağı'nda yürüyüş yaparak şampiyonaya hazırlanıyor.

Kariyerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları başta olmak üzere önemli başarılara imza atan Rıza Kayaalp de 2026 Dünya Şampiyonası'nda bir kez daha zirveye çıkmak için çalışmalarına devam ediyor.

Avrupa şampiyonalarında elde ettiği 13 altın madalyayla Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in rekorunu kıran Rıza Kayaalp, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kadar katılacağı iki Avrupa ve iki dünya şampiyonasında da başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

Rıza Kayaalp, bu organizasyonlarda şampiyonluklar kazanarak formunu korumak, ardından daha önce elde ettiği 3 olimpiyat madalyasına 2028 Olimpiyat Oyunları'nda ilk altınını ekleyerek kariyerini taçlandırmak istiyor.

"YÜKSEK İRTİFANIN KARŞILIĞINI ALACAĞIMDAN EMİNİM"

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, AA muhabirine, 2026 Dünya Şampiyonası öncesi son kampı Erzurum'da yüksek irtifada yaptığını söyledi.

Şampiyonaya az bir süre kaldığını belirten Rıza Kayaalp, "İlk kez bu kadar yüksek bir yerde son kampımızı yapıyoruz. Bizim için inşallah iyi olacağını düşünüyoruz. Yüksek irtifanın karşılığını alacağımdan eminim. İnşallah iyi gelirse bundan sonra 2028'e kadarki şampiyonalara da belki 2028 Olimpiyatları'na da buradan gideriz." dedi.

Rıza Kayaalp, kariyerinde birçok başarı bulunduğunu, bu başarılarına olimpiyat altın madalyasını da eklemek istediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz bu sporu maddiyat için yapmıyoruz. Bunu yapsak gider başka işlerle uğraşır, kazandığımızı değerlendirmeye çalışırdık. Avrupa ve dünyadan kazandıklarımızı belki ticaret yaparak kazanabiliriz ama bizim hedefimiz madalya kazanmak, Avrupa rekoru kırmaktı. Alamadığım tek madalya, olimpiyat altın madalyası, benim hedefim bu. Ben işin başka boyutunda değilim. Bu sporu maddiyat için yapmıyorum ondan yüzde yüz herkesin emin olmasını istiyorum. Maddiyat için o kadar zorluğa bir gün girmem. Zaten birçok şeyi elde etmiş sporcu olarak bu kadar zorluğa bu yaşta gelmek kolay değil. Ülkeye olan bir vefamız var, onu ödemek boynumuzun borcu. Sonuçta bizi köyden alıp yetiştiren bir devletimiz var. O yüzden karşılığını her zaman elimiz kolumuz tutana kadar vermek hedefimiz. Onu gerçekleştirmek için devam ediyoruz."

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN OLİMPİYATLAR"

Olimpiyatlara kadar yapılacak organizasyonlarda şampiyonluklarına devam etmek istediğini anlatan 36 yaşındaki milli güreşçi, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlara 2 yıl var ve ondan önce 2 dünya, 2 Avrupa Şampiyonası var. Yani aslında daha çok şampiyona var. Buralarda da tabii ki hedef şampiyonluk ama en önemli hedefim olimpiyat. Oraya gidebilmek için buralarda kendimi zinde tutmam lazım. Girip mücadele etmem lazım. Şampiyon olursam ne mutlu, zaten şampiyon olmak için çalışıyorum. Allah da inşallah nasip ederse burayı da hallederiz, benim için önemli olan olimpiyatlar. Oraya gidene kadar dinç ve güçlü olmam lazım. Bunun için ne gerekiyorsa çalışma olarak yapacağım. Allah büyük, belki geç nasip edecek ama 'şükret' diyecek. Biz isteyip çalışalım, Allah'ın yardımıyla bu iş neden olmasın."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör