F1 pistinde Bak rüzgârı

Formula 1'e geri dönüşe hazırlanan İstanbul Park'ta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ile hazırlıkları denetledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Bak, daha sonra FIA 2026 Dünya gençler ralli şampiyonu Ali Türkkan ve drift sporcusu Abbas Çimen ile sohbet etti. Yarış kıyafeti giyip kaskını takarak pistte sürüş yaptı. Osman Aşkın Bak ilk olarak Ali Türkkan'ın yanında yardımcı pilot koltuğuna oturarak toprak zeminli pistte tur attı. Abbas Çimen'in kullandığı araçta drift heyecanı da yaşayan Bak, son olarak pilot koltuğuna geçerek, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ile Formula 1 yarışının yapılacağı pistte sürüş gerçekleştirdi. Bakan Bak'ın ziyareti, İstanbul Park'ta yapılacak modernizasyon çalışmalarının istişare edilmesiyle son buldu.

TÜRKİYE GP'Sİ 1-3 EKİM 2027'DE

İSTANBUL Park, gelecek seneden itibaren 5 yıl boyunca Formula 1'e ev sahipliği yapılacak. Organizasyonun 17. ayağı olarak gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye en son pandemi döneminde (2020-2021) ev sahipliği yapmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör