Haber turu

Arda ödülüne kavuştu

REAL Madrid'deki gururumuz Arda Güler, eylül ayının oyuncusu seçilmişti. Milli aranın ardından kulübüne dönen 21 yaşındaki yıldız, ödülünü aldı. "Kendimi çok özel hissediyorum" diyen Arda, "Bu ödülden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu yıl şampiyonluklar kazanabiliriz ve ben de bunlara katkıda bulunabilirim" açıklamasını yaptı. Madrid'de bu sezon 7 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı.



10 NUMARAYA 3 ADAY

ARJANTİN'İN efsane futbolcusu Lionel Messi'nin milli takıma vedasının ardından bıraktığı 10 numaralı forma için adaylar gündeme geldi. Foot Mercato'nun haberine göre; bu formaya Nico Paz, Lautaro Martinez ve Julian Alvarez göz kırpıyor. 3 futbolcudan birinin ilerleyen dönemde ikonikleşen formayı giymesi bekleniyor. FIFA kuralları nedeniyle formanın emekliye ayrılması mümkün değil ancak hazırlık maçlarında giyilmesi yasaklanabilir.



1 MİLYON TL'YE LİSANS!

BREZİLYA futbolu yeni bir skandalla sarsıldı. Eski Arjantinli futbolcu Alejandro Mancuso'nun, yaklaşık 3 yıl süren antrenörlük eğitimi lisansını 18 bin Euro'ya (1 milyon TL) sattığı iddia edildi. UOL'ün 2 yıl süren araştırmasına göre; PRO, A, B ve C kategorilerindeki belgeleri yaklaşık 10 gün içinde teslim ediliyordu. Haberde adı geçenler arasında Ronaldinho'nun ağabeyi olan Roberto Assis de yer aldı. Ülkemizde oynayan Melo, Lugano, Carlos ve Alex de Souza sistemle bağlantılı bulunuyor.



F.BAHÇE'NİN SERİSİ BİTTİ

EUROLEAGUE'IN 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Atina Telekom Center'da oynanan müsabakada periyotlar 27-24, 19-17, 21-14 ve 25-19 sona erdi. Bu sonuçla Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri normal sezondaki ilk yenilgisini aldı. Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta sarı-lacivertliler, Zalgiris'i konuk edecek. Kanarya'da Braxton Key 13 sayı kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör