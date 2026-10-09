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Giriş Tarihi: 09.10.2026 10:02

Toprak Razgatlıoğlu, 17. yarışı için Endonezya'da piste çıkacak!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 17. yarışı olan Endonezya Grand Prix'sinde yarışacak.

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Toprak Razgatlıoğlu, 17. yarışı için Endonezya’da piste çıkacak!
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Endonezya'nın 4,3 kilometre uzunluğundaki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek 17. etabın sıralama turları, yarın TSİ 05.50'de, sprint yarışı ise TSİ 10.00'da yapılacak.

Yarış, 11 Ekim Pazar günü TSİ 10.00'da 27 tur üzerinden koşulacak.

MotoGP tarihinin ilk Türk motosikletçi ünvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, ilk 16 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 333

2. Marc Marquez (İspanya): 331

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 284

4. Pedro Acosta (İspanya): 243

5. Ai Ogura (Japonya): 237

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TOPRAK RAZGATLIOĞLU #MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI
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Toprak Razgatlıoğlu, 17. yarışı için Endonezya'da piste çıkacak!
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