Türkiye harika bir ülke

Uluslararası Boks Birliği'nin (IBA) ilk kez düzenleyeceği Başkanlık Kupası'nın adresi İstanbul olacak. 26 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev organizasyonda toplam 3 milyon dolar ödül dağıtılacak. Uluslararası Boks Birliği Başkanı Umar Kremlev ile Genel Sekreter ve CEO'su Chris Roberts Obe, Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen basın toplantısında gelecek planlarına ilişkin konuştu.

Türkiye'de oldukları için hissettiği mutluluğu dile getiren Kremlev, "Burası harika bir ülke. Boks için sevgi ve heves var. Çok fazla katılımcı olacak. Bütün para sporculara ve koçlara dağıtılacak. Onlar sayesinde uluslararası boks var oluyor. Sporcularımızın en iyisine sahip olmasını istiyoruz" dedi. Roberts da her maçı kazanan boksöre 1000, şampiyona ise 100 bin dolar verileceğini belirtti. İşte ödül dağılımı:

Şampiyon: 100 bin dolar

İkinci: 50 bin dolar

Üçüncü: 25 bin dolar

Her galibiyet: 1000 dolar.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör