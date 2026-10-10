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Giriş Tarihi: 10.10.2026 17:59

F1 Singapur Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. etabı Singapur Grand Prix'sine, Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

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F1 Singapur Grand Prix’sinde pole pozisyonu Verstappen’in!
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Singapur'daki Marina Bay Pisti'nde 62 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında 1.31.373'lük derece elde eden Max Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.

Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Hollandalı sürücü, F1'de 50. kez pole pozisyonu kazandı.

Max Verstappen'in 0.054 saniye arkasında yer alan Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, 0.123 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton (Ferrari) ise üçüncü sırayı elde etti.

Singapur Grand Prix'si, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MAX VERSTAPPEN #FORMULA 1 DÜNYA ŞAMPİYONASI #CHARLES LECLERC #LEWİS HAMİLTON
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F1 Singapur Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in!
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