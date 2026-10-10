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Giriş Tarihi: 10.10.2026 12:33 Son Güncelleme: 10.10.2026 12:34

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin Endonezya'daki sprint yarışında 19. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. etabı olan Endonezya Grand Prix'sinin sprint yarışında 19. oldu.

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Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP’nin Endonezya’daki sprint yarışında 19. oldu
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Endonezya'nın 4,3 kilometre uzunluğundaki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında, 19.37.125'lik derecesiyle Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez birinci sırayı aldı.

Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 19. sırada tamamladı.

Endonezya Grand Prix'sinin ana yarışı, yarın TSİ 10.00'te 27 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP tarihinin ilk Türk motosikletçisi ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 16 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#TOPRAK RAZGATLIOĞLU #RED BULL #MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI #ENDONEZYA
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Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin Endonezya'daki sprint yarışında 19. oldu
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