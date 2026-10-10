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Giriş Tarihi: 10.10.2026 12:16

Voleybolda haftanın programı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2'nci hafta maçları oynanacak.

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Voleybolda haftanın programı
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol)

15.00 Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş-Türk Hava Yolları (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 Zerenspor-İlbank (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-Aras Kargo (Eczacıbaşı HDI Sigorta)

16.00 Göztepe Yuppo-VakıfBank (TVF Atatürk Voleybol)

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Muradiye)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana (TVF Burhan Felek Vestel)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Voleybolda haftanın programı
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