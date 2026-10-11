Ölümden döndü

Dünya şampiyonu motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Endonezya Grand Prix'sinde korku dolu anlar yaşadı. 4,3 kilometrelik Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında motosikletinin kontrolünü kaybederek düştü. Sağ omzu çıkan 29 yaşındaki sporcu, sağlık ekiplerinin müdahalesini beklemeden omzunu kendi yerine oturttu. Razgatlıoğlu'nun, yaşadığı acıya rağmen soğukkanlılığını koruması canlı yayın kameralarına yansıdı. Mücadeleden vazgeçmeyen Red Bull sporcusu olan milli motosikletçi, sprint yarışında piste çıktı ve zorlu geçen yarışı 19. sırada bitirdi. Ducati Lenovo takımından İspanyol pilot Marquez 19 dakika 37.125 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü. Toprak Razgatlıoğlu, bugün TSİ 10.00'da 27 turluk Endonezya Grand Prix'sinin ana yarışında mücadele edecek.

Toprak'tan mesaj var:

YARIŞMAYA DEVAM…

Kazanın ardından sosyal medyadan mesaj paylaşarak iyi olduğunu söyleyen Toprak Razgatlıoğlu, "Omzum çıkmıştı ama kendim yerine taktım. Bunu yapabildiğim için mutluyum. Yarışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.