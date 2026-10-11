Voleybolda Erkekler Şampiyonlar Kupası sahibini bulacak

İlk kez 2009'da düzenlenen kupa karşılaşmasının 17'ncisi, yarın saat 19.30'da Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda yapılacak.
Geçen sezon SMS Grup Efeler Ligi ve Kupa Voley sahibi Ziraat Bankkart ile Kupa Voley finalisti Galatasaray, şampiyonluk için mücadele edecek.
BAŞKENT KULÜBÜ LİDERLİĞİ ELİNDE BULUNDURUYOR
Kupayı 5 kez müzesine götüren Ziraat Bankkart, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını taşıyor. Galatasaray'ın ise bir şampiyonluğu bulunuyor.
Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar ve tarihleri şöyle:
|Takım
|Şampiyonluk
|Yıl
|Ziraat Bankası
|5
|2010, 2021, 2022, 2023, 2025
|Fenerbahçe
|4
|2011, 2012, 2017, 2020
|Halkbank
|4
|2013, 2014, 2015, 2018
|Galatasaray
|1
|2019
|İstanbul Büyükşehir Belediyespor
|1
|2009
|Arkas Spor
|1
|2024