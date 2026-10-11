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Giriş Tarihi: 11.10.2026 10:13

Voleybolda Erkekler Şampiyonlar Kupası sahibini bulacak

Ziraat Bankkart ile Galatasaray voleybol takımları arasındaki 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, yarın (12 Ekim pazartesi günü) Kırıkkale'de oynanacak.

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AA
Voleybolda Erkekler Şampiyonlar Kupası sahibini bulacak
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İlk kez 2009'da düzenlenen kupa karşılaşmasının 17'ncisi, yarın saat 19.30'da Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda yapılacak.

Geçen sezon SMS Grup Efeler Ligi ve Kupa Voley sahibi Ziraat Bankkart ile Kupa Voley finalisti Galatasaray, şampiyonluk için mücadele edecek.

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Kupayı 5 kez müzesine götüren Ziraat Bankkart, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını taşıyor. Galatasaray'ın ise bir şampiyonluğu bulunuyor.

Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar ve tarihleri şöyle:

Takım Şampiyonluk Yıl
Ziraat Bankası 5 2010, 2021, 2022, 2023, 2025
Fenerbahçe 4 2011, 2012, 2017, 2020
Halkbank 4 2013, 2014, 2015, 2018
Galatasaray 1 2019
İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1 2009
Arkas Spor 1 2024

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Voleybolda Erkekler Şampiyonlar Kupası sahibini bulacak
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