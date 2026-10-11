Voleybolda Erkekler Şampiyonlar Kupası sahibini bulacak

İlk kez 2009'da düzenlenen kupa karşılaşmasının 17'ncisi, yarın saat 19.30'da Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda yapılacak.

Geçen sezon SMS Grup Efeler Ligi ve Kupa Voley sahibi Ziraat Bankkart ile Kupa Voley finalisti Galatasaray, şampiyonluk için mücadele edecek.

BAŞKENT KULÜBÜ LİDERLİĞİ ELİNDE BULUNDURUYOR

Kupayı 5 kez müzesine götüren Ziraat Bankkart, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını taşıyor. Galatasaray'ın ise bir şampiyonluğu bulunuyor.

Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar ve tarihleri şöyle:

Takım Şampiyonluk Yıl Ziraat Bankası 5 2010, 2021, 2022, 2023, 2025 Fenerbahçe 4 2011, 2012, 2017, 2020 Halkbank 4 2013, 2014, 2015, 2018 Galatasaray 1 2019 İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1 2009 Arkas Spor 1 2024

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