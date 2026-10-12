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Giriş Tarihi: 13.10.2026 00:42

Bakan Bak, Kırıkkale'de Yeni Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırıkkale Yeni Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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DHA
Bakan Bak, Kırıkkale’de Yeni Spor Kompleksi’nin açılışını gerçekleştirdi
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Kırıkkale Yeni Spor Kompleksi'nde, Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası final karşılaşması oynandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Bankkart ile Galatasaray Madeş Mobilya arasında oynanan final müsabakasını tribünden takip etti. Galatasaray Madeş Mobilya'nın 3-1 kazandığı karşılaşmanın ardından Kırıkkale Yeni Spor Kompleksi'nin resmi açılışı yapıldı. Bakan Bak, açılışı gerçekleştirerek spor tesisini hizmete sundu. Açılışın ardından düzenlenen madalya ve kupa töreninde, şampiyon Galatasaray Madeş Mobilya'ya kupasını Bakan Bak takdim etti. (DHA)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Bakan Bak, Kırıkkale'de Yeni Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi
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