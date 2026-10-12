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Giriş Tarihi: 12.10.2026 22:34

Bakan Bak’tan Galatasaray Voleybol Takımına tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nın sahibi olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

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İHA
Bakan Bak’tan Galatasaray Voleybol Takımına tebrik mesajı
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Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Geçen sezon Efeler Ligi Şampiyonu ve Kupa Voley sahibi Ziraat Bankkart ile Kupa Voley finalisti Galatasaray Madeş Mobilya arasında Kırıkkale'deki Merkez Yeni Spor Salonu'nda oynanan 2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında rakibini yenerek kupanın sahibi olan Galatasaray'ı kutluyorum. 17. kez düzenlenen Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Ziraat Bankkart'ı da tebrik ediyorum. Her iki kulübümüze Türk voleyboluna kattıkları değer için teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Bakan Bak’tan Galatasaray Voleybol Takımına tebrik mesajı
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