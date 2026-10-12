Derbide gülen Fenerbahçe

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Ligi'nin 2. haftası derbi heyecanına sahne oldu. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan dev karşılaşmada Fenerbahçe Medicana deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti. Setler 25-20, 25-23, 16-25, 23-25 ve 12-15 sona erdi. Sarı-lacivertliler ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise ikinci mağlubiyetini yaşadı. Maçın en skoreri 26 sayıyla Fenerbahçe'den Melissa Vargas oldu. Diğer sonuçlar: Göztepe-VakıfBank: 0-3, Eczacıbaşı-Aras Kargo: 3-0, Galatasaray- Nilüfer Bld: 3-1, Afyon- THY: 1-3, Manisa- Kuzeyboru: 3-1, Zeren-İlbank: 3