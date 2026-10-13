Filede şampiyon Galatasaray

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Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Galatasaray Madeş Mobilya, Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda oynanan dev karşılaşmada setler 22-25, 21-25, 25-19 ve 21-25 sona erdi. İlk şampiyonluğunu 2019'da alan sarı-kırmızılılar, kupada ikinci kez zafere ulaştı.ise kupaya uzanamadı. G.Saray'da Stephen Maar 21 sayı kaydederken onu 18 sayıyla Efe Mandıracı takip etti. En skorer isim ise Başkent ekibinde 29 sayıyla Nimir Abdel-Aziz oldu.