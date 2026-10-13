Filede şampiyon Galatasaray

Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Galatasaray Madeş Mobilya, Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda oynanan dev karşılaşmada setler 22-25, 21-25, 25-19 ve 21-25 sona erdi. İlk şampiyonluğunu 2019'da alan sarı-kırmızılılar, kupada ikinci kez zafere ulaştı. Turnuva tarihinde 5 kez mutlu sona ulaşan Ziraat Bankkart
ise kupaya uzanamadı. G.Saray'da Stephen Maar 21 sayı kaydederken onu 18 sayıyla Efe Mandıracı takip etti. En skorer isim ise Başkent ekibinde 29 sayıyla Nimir Abdel-Aziz oldu.
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Mete Efendioğlu - Editör