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Giriş Tarihi: 13.10.2026

Filede şampiyon Galatasaray

Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart’ı 3-1 yenen sarı-kırmızılılar turnuvada ikinci kez mutlu sona ulaştı

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Filede şampiyon Galatasaray
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Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Galatasaray Madeş Mobilya, Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda oynanan dev karşılaşmada setler 22-25, 21-25, 25-19 ve 21-25 sona erdi. İlk şampiyonluğunu 2019'da alan sarı-kırmızılılar, kupada ikinci kez zafere ulaştı. Turnuva tarihinde 5 kez mutlu sona ulaşan Ziraat Bankkart ise kupaya uzanamadı. G.Saray'da Stephen Maar 21 sayı kaydederken onu 18 sayıyla Efe Mandıracı takip etti. En skorer isim ise Başkent ekibinde 29 sayıyla Nimir Abdel-Aziz oldu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Filede şampiyon Galatasaray
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