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Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:38

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor!

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 3. haftasının açılış maçında Kuzeyboru ile Türk Hava Yolları karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 14.00'te başlayacak.

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AA
Voleybol Sultanlar Ligi’nde 3. hafta başlıyor!
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Voleybol Sultanlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

Ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

14.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)

16.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin (TVF Atatürk)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (TVF Cengiz Göllü)

19.00 İlbank-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo (TVF Burhan Felek Vestel)

19.00 Vakıfbank-Zerenspor (Vakıfbank Spor Sarayı)

19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Muradiye)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRK HAVA YOLLARI #VAKIFBANK #ARAS KARGO #GALATASARAY DAİKİN #FENERBAHÇE MEDİCANA #BEŞİKTAŞ
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Voleybol Sultanlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor!
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