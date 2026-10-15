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Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:33

Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da sezon finaline çıkacak!

Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ve sezonun final ayağında yarışacak.

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AA
Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, İspanya’da sezon finaline çıkacak!
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Türkiye Motosiklet Federasyonu, Dünya Supersport Şampiyonası'da sezonunun son yarışlarının 16-18 Ekim tarihlerinde İspanya'daki Jerez-Angel Nieto Pisti'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Şampiyonanın favori isimleri arasında bulunan Can Öncü, genel klasmanda 234 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Jerez'de yarın serbest antrenmanlarla başlayacak organizasyonda, milli motosikletçiler hafta sonunun 17 turluk ilk yarışı için 17 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.00'da pistteki yerini alacak.

Şampiyonanın final ayağındaki 17 turluk son ana yarış ise 18 Ekim Pazar günü start alacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#CAN ÖNCÜ #BAHATTİN SOFUOĞLU #DÜNYA SUPERSPORT ŞAMPİYONASI
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Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da sezon finaline çıkacak!
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