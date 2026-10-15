Samsun'un yeni hocası Bjelica

TEKNİK direktör Thorsten Fink ile yollarını ayıran Samsunspor, Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Hırvat çalıştırıcı, Türkiye'de daha önce Nisan-Ekim 2023 arası dönemde Trabzonspor'da görev yapmış; 16 maçta 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet almıştı. Samsunspor'un kısa süre içerisinde işi resmiyete dökmesi, 55 yaşındaki teknik adamın takımın başına geçmesi bekleniyor.

SABAH SPOR

Arda Güler'den iki asist

ŞAMPİYONLAR Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid, 3-1 geriye düştüğü maçta Roma'yı 4-3 mağlup etmeyi başardı. İspanyol devinde 59. dakikada oyuna giren Arda Güler, iki asist yaptı. Diğer sonuçlar şu şekilde: Feyenoord- Como: 3-2, S.Bratislava-Stuttgart: 0-3, Bodo/Glimt-Dortmund: 1-0, Real Betis-Porto: 3-2, Man. City-PSG: 2-4. Shakhtar Donetsk-AEK: 3-1.

Ümraniye-Bolu maçı ertelendi

TRENDYOL 1. Lig'de Ümraniye-Boluspor karşılaşması yağmur engeline takıldı. Konuk takım 25'te 1-0 öne geçti. Yoğun yağış nedeniyle müsabaka 57. dakikada durdu. Hakem Berkay Erdemir, topun zeminde sekip sekmediğini denedi. Maç, 15 dakika ara sonrası ileri bir tarihe ertelendi. Diğer sonuçlar şu şekilde: Batman Petrol-İstanbul: 4-2, Antalyaspor- Kayseri: 0-4, Keçiörengücü-Iğdır FK: 0-0.

G.Saray Daikin 2-0'ı koruyamadı

VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray Daikin, Aras Kargo'ya 3-2 mağlup oldu. Sarıkırmızılılar, 134 dakika süren maçın ilk iki setini 25-22 ve 25-16 almasına rağmen diğer setleri kaybetti. Diğer sonuçlar: Kuzeyboru-THY: 3-1, Nilüfer Bld-Afyon Bld: 3-0, İlbank- Eczacıbaşı: 0-3, Manisa BŞB-Beşiktaş: 1-3, VakıfBank-Zeren: 3-0.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör