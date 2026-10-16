Mirza Lagumdzija: "Bu takımın parçası olmaktan çok mutluyum"

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Mirza Lagumdzija, bu sezondan beklentileri, şampiyonluk iddiası ve bireysel hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon için umutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Mirza, "Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Hep birlikte çalışmaya başladık. Yeni oyuncularımız katıldı. Çok iyi çalışıyoruz ve yeni sezon için çok heyecanlıyız. Çok iyi kadromuz var diye düşünüyorum. Şampiyonluğa yarışacak bir kadro kesinlikle. Çok umutluyuz ve ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.



"BU TAKIMIN PARÇASI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu vurgulayan milli voleybolcu, "Biz burada her zaman şampiyonluk için oynuyoruz. Her oyuncu şampiyonluğa yarışmak, favori olmak istiyor. Bu takımın parçası olmaktan dolayı çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.



"VNL'DEKİ PERFORMANSIMI TEKRAR YAKALAMAK İSTİYORUM"

A Milli Takım ile Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) iyi bir performans yakaladığını ve sezonda da o performansı yakalamak istediğini aktaran Mirza Lagumzdija, "Milli takım ile çok güzel bir VNL geçti. Oradaki performansımı tekrardan yakalamak istiyorum ve bütün sezon onun gibi devam etmek istiyorum. Umarım öyle olur" dedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör