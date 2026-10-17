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Giriş Tarihi: 17.10.2026

Ferrari'de ilk Türk Alp Aksoy

Ferrari Driver Academy’ye katılan 16 yaşındaki sporcumuz, İtalyan devinin Formula 1’e uzanan sürücü gelişim programına kabul edilen ilk Türk pilot oldu

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Ferrari’de ilk Türk Alp Aksoy
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Uluslararası motor sporlarında Türkiye'yi temsil eden genç pilot Alp Aksoy, Ferrari ile anlaşma imzaladı. Böylece Türk motor sporları tarihinde Formula 1 hedefi doğrultusunda en güçlü adımı atan pilot oldu. Aksoy, anlaşma kapsamında Portekiz'de başlayıp, İspanya'da sona erecek 10 yarışlık Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda (FIA FRECA) Ferrari adına mücadele edecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Alp Aksoy'un Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, "Sporcumuzun önümüzdeki yıllarda ülkemizi en üst seviyede temsil edeceğimize olan inancımız tam" ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise yayımladığı mesajla Aksoy'u tebrik etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FORMULA 1
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Ferrari'de ilk Türk Alp Aksoy
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