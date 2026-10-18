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Giriş Tarihi: 18.10.2026 22:25 Son Güncelleme: 18.10.2026 22:26

Genç milli halterciler Selahhattin Altın ve Tuana Süren, Avrupa şampiyonu oldu

Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Selahhattin Altın, genç erkekler +110 kilo kategorisinde iki altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcu Tuana Süren ise genç kadınlar +86 kiloda üç altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

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DHA
Genç milli halterciler Selahhattin Altın ve Tuana Süren, Avrupa şampiyonu oldu
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Silkmede 213 kilo, toplamda ise 379 kiloluk derece elde eden Selahhattin Altın, iki kategoride Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcu koparmada ise 166 kiloluk kaldırış gerçekleştirdi. Aynı sıklette mücadele eden bir diğer milli sporcu Emirhan Özer ise koparmada 145 kilo, silkmede 195 kilo ve toplamda 340 kiloluk dereceyle yarışmayı tamamladı.

TUANA 3 ALTINLA AVRUPA ŞAMPİYONU

Milli sporcu Tuana Süren, Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nın altıncı gününde genç kadınlar +86 kiloda üç altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Süren, koparmada 108, silkmede 133 ve toplamda 241 kiloluk derecelerle üç altın madalya kazandı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Genç milli halterciler Selahhattin Altın ve Tuana Süren, Avrupa şampiyonu oldu
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