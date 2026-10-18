Hayalim Türkiye’de yarışmak

Ferrari
Sürücü Akademisi pilotu olarak 2027 sezonunda Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak ilk Türk otomobil sporcusu Alp Aksoy, Formula 1
hedefine yaklaştığını kaydetti. Ferrari'ye katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren 16 yaşındaki Aksoy, "Formula 1'in en prestijli takımı Ferrari'ye girdiğim için hem kendi adıma hem de ülkem adına çok mutluyum. Ferrari ile ilk görüştüğümüz günün üstünden 12 ay geçti. Bu sürede beni simülatör ve mental testlerine soktular.
Aynı zamanda antrenman ve yarışlarıma geldiler. Hedefim olan Formula 1'e bir adım daha yaklaştık" dedi. Türkiye'nin 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde yeniden Formula 1'e ev sahipliği yapacağını belirten Aksoy, "Bundan dolayı çok mutluyum. Kendi ülkemde ve vatandaşlarımın önünde Formula 1'de yarışmak benim en büyük hayalim"
şeklinde görüş belirtti.
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Mete Efendioğlu - Editör