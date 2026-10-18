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Giriş Tarihi: 18.10.2026 21:07 Son Güncelleme: 18.10.2026 21:08

VakıfBank, Eczacıbaşı deplasmanında kazandı

Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, Eczacıbaşı Peron İstanbul ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi VakıfBank 3-2 kazandı.

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AA
VakıfBank, Eczacıbaşı deplasmanında kazandı
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Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, Eczacıbaşı Peron İstanbul'u deplasmanda 3-2 yendi.

Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta

Hakemler: Seçkin Yener, Yusuf Kaynar

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Uzelac, Weitzel (Simge Aköz, Selin Adalı, Elif Şahin, Dudova, Yaprak Erkek, Rettke, Ishikawa)

VakıfBank: Cazaute, Berka Özden, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Eylül Yatgın, Ivanovic, Deniz Uyanık, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Jegdic, Aylin Sarıoğlu Acar)

Setler: 25-14, 25-18, 18-25, 22-25, 9-15

Süre: 133 Dakika (26, 28, 27, 33, 19)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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VakıfBank, Eczacıbaşı deplasmanında kazandı
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