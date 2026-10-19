File derbisinde süper dönüş: VakıfBank durdurulamıyor

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftası filede müthiş bir derbiye sahne oldu. VakıfBank, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibi Eczacıbaşı Peron'u 3-2 mağlup etti.
Maçın ilk setini 25-14, ikinci seti de 25-18 ile ev sahibi ekip hanesine yazdırdı. Üçüncü çeyrekte mücadeleye ortak olan VakıfBank
, 25-18 ile durumu 2-1'e getirdi. Baskıyı sürdüren konuk ekip, 25-22'lik skorla maçı karar setine taşıdı. Hata yapmayan VakıfBank, 15-9 ile maçı 3-2 kazandı. Ligde yenilgi yüzü görmeyen sarı-siyahlılarda Markova 25, Boskovic 23 sayı kaydetti. Diğer sonuçlar:
Zeren-F.Bahçe: 0-3, G.Saray-İlbank: 3-1, Beşiktaş-Kuzeyboru: 2-3, Göztepe- Manisa: 3-0, Afyon-Aras Kargo: 1-3, THY-Nilüfer Bld: 3-1.