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Giriş Tarihi: 23.10.2026 10:13

Formula 1'de sıradaki durak ABD!

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak ABD Grand Prix'siyle devam edecek.

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İHA
Formula 1’de sıradaki durak ABD!
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Formula 1'de sezonun 18. yarışı ABD'de düzenlenecek. ABD Grand Prix'si, Austin'de bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları pazar günü TSİ 00.00'da, yarış da aynı gün TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek.

İlk olarak 2012 yılında burada düzenlenen yarışta en hızlı turu 2019 yılında 1:36.169 derecesiyle Charles Leclerc attı. ABD'de geçtiğimiz yıl buradaki yarışta ise Max Verstappen damalı bayrağı ilk gören pilot oldu.

Sezonda geride kalan 17 yarışta Kimi Antonelli 8, George Russell 3, Lando Norris ve Max Verstappen 2'şer, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1'er kez kazandı.

ABD Grand Prix'sinin öncesinde pilotlar ve sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 340 puan
2 - George Russell (Büyük Britanya): 238 puan
3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 229 puan
4 - Max Verstappen (Hollanda): 221 puan
5 - Charles Leclerc (Monako): 215 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 578 puan
2 - Ferrari: 444 puan
3 - McLaren: 339 puan
4 - Red Bull: 332 puan
5 - Racing Bulls: 100 puan

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#CHARLES LECLERC #MAX VERSTAPPEN #KİMİ ANTONELLİ #GEORGE RUSSELL #LEWİS HAMİLTON #LANDO NORRİS
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