Galatasaray, Onikişubat Belediyespor’a set vermedi

Galatasaray Madeş Mobilya, SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında sahasında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Alper Bulut
Galatasaray Madeş Mobilya: Alonso, Maa, Efe Mandıracı, Yiğit Kaplan, Can Koç, Maar (Abdulsamet Yalçın, Gökçen Yüksel, Gülhan Emir Pınar)
AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Hakan Polat, Arda Bostan, Hamacher, Atakan Topal, Candido, Moreira (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Galvez, Mehmet Hacıoğlu)
Setler: 25-14, 25-20, 31-29
Süre: 95 dakika (24, 29, 42)