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Giriş Tarihi: 25.10.2026 13:18

Fethiye’de motokros heyecanı sezon finaliyle zirveye çıktı

Türkiye Motokros Şampiyonası’nın son ayak yarışları, Fethiye’de 50 cc’den 450 cc’ye kadar 5 farklı kategoride sporcuların şampiyonluk mücadelesine sahne oluyor.

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İHA
Fethiye’de motokros heyecanı sezon finaliyle zirveye çıktı
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Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ve son ayak yarışları, Fethiye'de hız kesmeden devam ediyor.

Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Offroad Park'ta düzenlenen organizasyonda sporcular, sezonun şampiyonu olabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Türkiye Motokros Şampiyonası'nın sezon finali, Fethiye'de adrenalin dolu anlara sahne oluyor. Cumartesi günü ısınma ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonda, bugün ikinci yarışlar gerçekleştiriliyor.

Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Offroad Park'ta düzenlenen şampiyonada sporcular; 50 cc, 65 cc, 85 cc, 125 cc ve 450 cc kategorilerinde mücadele ediyor. Zorlu parkurda hız ve becerilerini sergileyen yarışçılar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Motokros tutkunlarının ilgiyle takip ettiği organizasyonda, kategorilerindeki mücadelelerin ardından sezonun şampiyonları belli olacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Fethiye’de motokros heyecanı sezon finaliyle zirveye çıktı
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