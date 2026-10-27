Tarih yazmaya bir yarış kaldı

Formula 1 Dünya Şampiyonası
'nda sezonun 18. yarışı ABD Grand Prix'sini, Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli
kazandı. Antonelli, 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden düzenlenen yarışta, 1 saat 35 dakika 16.650 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. 20 yaşındaki İtalyan pilot, en yakın rakibi George Russell'ın 123 puan önünde yer alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Antonelli 1 Kasım'daki Meksika Grand Prix'sinden de zaferle ayrılırsa F1 tarihinin en genç şampiyon pilotu olarak tarihe geçecek.
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Mete Efendioğlu - Editör