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Giriş Tarihi: 28.10.2026 11:58

Kupa Voley'de çeyrek final programı belli oldu!

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2026 Erkekler ve Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final programını duyurdu.

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AA
Kupa Voley’de çeyrek final programı belli oldu!
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2026 Erkekler ve Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finalin programı belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erkeklerde müsabakalar 10-11 Kasım, kadınlarda ise 12-19 Kasım tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek.

Maç programı şu şekilde:

- Erkekler

10 Kasım Salı:

16.30 Ziraat Bankkart-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

19.30 Spor Toto-AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

11 Kasım Çarşamba:

16.30 Halkbank-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Galatasaray Madeş Mobilya-Gebze Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

Erkekler Dörtlü Finali'nde Ziraat Bankkart-On Hotels Alanya Belediyespor ile Spor Toto-AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor ve Galatasaray Madeş Mobilya-Gebze Belediyespor ile Halkbank-Fenerbahçe Medicana eşleşmelerinin galipleri, yarı finalde karşı karşıya gelecek.

- Kadınlar

12 Kasım Perşembe:

18.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eker (VakıfBank Spor Sarayı)

18 Kasım Çarşamba:

16.30 Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları (TVF Burhan Felek Vestel)

19.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-Aras Kargo (Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta)

19 Kasım Perşembe:

19.00 Zerenspor-Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)

Kadınlar Dörtlü Finali'nde VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eker ile Zerenspor-Galatasaray Daikin ve Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları ile Eczacıbaşı Peron İstanbul-Aras Kargo eşleşmelerinin galipleri, yarı finalde karşılaşacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ZİRAAT BANKKART #FENERBAHÇE MEDİCANA #VAKIFBANK #TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU #TÜRK HAVA YOLLARI
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Kupa Voley'de çeyrek final programı belli oldu!
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