Sultanlar'a 3 yıl daha büyük destek!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Vodafone arasındaki Sultanlar Ligi ve Kadın Milli Takımları sponsorluğunun yeni sözleşmesi 3 yıllığına uzatıldı. Bu işbirliği, düzenlenen özel gecede kutlandı. Esma Sultan Yalısı'ndaki organizasyonuna TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, kulüp yöneticileri ve milli voleybolcuların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Törende Kadın Milli Voleybol Takımları'nın bu yaz kazandığı 3 şampiyonluk da kutlandı

DÜNYADA ÖRNEK FEDERASYONUZ

Başkan Mehmet Akif Üstündağ, "Biz çok iyi bir aileyiz. Başarının tesadüf olmadığı bir yoldayız. Sponsorlarımızın da desteğiyle çok güzel işler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Vodafone ile işbirliğimiz 3 yıl daha sürecek. Bize verilen bu desteğin ve gösterilen güvenin karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Dünyada ve Avrupa'da örnek bir federasyonuz" dedi.



A MİLLİ TAKIM'A FETHİYE'DEN TAKVİYE GELDİ

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevini üstlenen Sergen Yalçın, ekibine yeni bir ismi ekledi. Son olarak 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor'da çalışan Erol Ayçiçek, Ay-Yıldızlı ekibin kaleci antrenörlüğüne getirildi. Muğla ekibinde Mustafa Ceviz'in teknik kadrosunda bulunan Ayçiçek'in yeni görevini Fethiyespor duyurdu. 49 yaşındaki antrenör, Sergen Yalçın ile geçen sezon Beşiktaş'ta da birlikte çalışmıştı. Yalçın yönetimindeki milliler ilk sınavını Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım'da Belçika karşısında verecek.



TURAN: SAVAŞTAYIZ, DERBİ SEVİNCİNİ ABARTMAYIN!

Ukrayna Kupası'nda Shakhtar Donetsk, derbide Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale kaldı. Shakhtar'ın hocası Arda Turan'ın maçın ardından soyunma odasında yaptığı konuşma büyük beğeni topladı. 39 yaşındaki hoca, oyuncularına hitaben, "Dinamo Kiev'i yenmek her zaman büyük bir galibiyet. Sizleri tebrik ediyorum. Ancak kibirlenmemeliyiz. Sevinirken diğer şeylere saygılı olmalıyız. Savaştayız, bunu biliyorsunuz. Galibiyetten keyif aldığınızı biliyorum ama saygılı olmalıyız. Sosyal medya paylaşımlarınızda dikkatli olun. Bu ülkenin insanlarına daha güzel örnek olmalıyız. Hepinizi çok seviyorum ve harika bir iş başardınız" ifadelerini kullandı.



EUROLEAGUE'DE ÇİFTE MAĞLUBİYET

Basketbolda EuroLeague'deki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Anadolu Efes dün parkeden mağlubiyetle ayrıldı. Siyahbeyazlılar, evinde Olympiakos'a 81-73 yenildi. Efes ise Hapoel Tel Aviv'e 118- 88'lik skorla kaybetti. EuroCup'ta Tofaş, deplasmanda Polonya ekibi Slask Wroclaw'ı 90-74 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde ise Trabzonspor, konuk olduğu Litvanya takımı Rytas Vilnius'a 97-81 yenildi. Avrupa Kupası'nda da Erokspor, dış sahada Yunan Kolossos Rodou'yu 71-69'luk sonuçla yıktı. Kadınlar EuroLeague'de ise Fenerbahçe Tarfin, Fransa'nın Carolo takımını 81-71 devirdi. Sarı-lacivertliler 3'te 3 yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör