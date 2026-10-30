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Giriş Tarihi: 30.10.2026 17:14

Karmen Aksoy, Eczacıbaşı Peron İstanbul'da!

23 yaşındaki voleybolcu Karmen Aksoy, Eczacıbaşı Peron İstanbul ile sözleşme imzaladı.

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AA
Karmen Aksoy, Eczacıbaşı Peron İstanbul’da!
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Eczacıbaşı Peron İstanbul Kadın Voleybol Takımı, 23 yaşındaki orta oyuncu Karmen Aksoy'u transfer ettiğini duyurdu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takım döneminde yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından aramıza katılan Karmen Aksoy'a hoş geldin diyoruz. İyileşme sürecini kulübümüz çatısı altında en iyi şekilde geçirmesini ve sahalara sağlıkla dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Karmen Aksoy, kariyerinde Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor, VakıfBank ve Galatasaray formalarını giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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Karmen Aksoy, Eczacıbaşı Peron İstanbul'da!
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