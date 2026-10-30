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Giriş Tarihi: 30.10.2026 11:07

MotoGP'de sıradaki durak Malezya

MotoGP'de sezonun 19. yarışı Malezya'da gerçekleştirilecek.

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MotoGP’de sıradaki durak Malezya
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Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın (TSİ) 05.50'de, sprint yarışı ise aynı gün (TSİ) 10.00'da başlayacak. 20 turluk yarış ise 1 Kasım Pazar günü (TSİ) 10.00'da start alacak.

Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 365

2. Jorge Martin (İspanya): 355

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 315

4. Pedro Acosta (İspanya): 263

5. Ai Ogura (Japonya): 259

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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MotoGP'de sıradaki durak Malezya
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