MotoGP’de sıradaki durak Malezya

Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın (TSİ) 05.50'de, sprint yarışı ise aynı gün (TSİ) 10.00'da başlayacak. 20 turluk yarış ise 1 Kasım Pazar günü (TSİ) 10.00'da start alacak.
Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 365
2. Jorge Martin (İspanya): 355
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 315
4. Pedro Acosta (İspanya): 263
5. Ai Ogura (Japonya): 259