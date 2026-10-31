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Giriş Tarihi: 31.10.2026 12:25

Sultanlar Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak!

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Galatasaray Daikin, yarın Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.

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AA
Sultanlar Ligi’nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak!
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Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana kozlarını paylaşacak.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Derbi, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Ligde geride kalan 5 haftayı 2 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamlayan Galatasaray Daikin, 8 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Medicana ise oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. 11 puana sahip sarı-lacivertliler, ikinci basamakta bulunuyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Sultanlar Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak!
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