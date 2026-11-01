4x4’lük Halkbank’a yan bakılmıyor

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde Halkbank fırtınası devam ediyor. Ankara temsilcisi, dün sahasında konuk ettiği Onikişubat Belediyespor'u set vermeden 3-0 yendi. 25-15, 25-20 ve 25-17 kazanan Halkbank, 4'te 4 yaptı. 16'şar sayı üreten Denislav Bardarov ile Darlan Souza galibiyetin mimarı olurken Sam Deroo ise 12 sayıyla katkıda bulundu.

DİĞER SONUÇLAR:

Gebze-İstanbul GSK: 3-1, Alanya-Ziraat Bankası: 2-3, Gaziantep-Altekma: 0-3, Spor Toto-Sungurlu: 3-1, İstanbul BB-F.Bahçe: 1-3, G.Saray-Sultanbeyli: 3-0.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör