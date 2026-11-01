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Giriş Tarihi: 1.11.2026 10:14

Deniz Öncü, Moto2 Şampiyonası'nın Malezya ayağını tamamlayamadı!

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Malezya ayağında kaza yaparak yarış dışı kaldı.

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AA
Deniz Öncü, Moto2 Şampiyonası’nın Malezya ayağını tamamlayamadı!
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Dünya Moto2 Şampiyonası'nda sezonun 19. etabı Malezya Grand Prix'si, Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirildi.

ELF Marc VDS Takımı adına yarışan Deniz Öncü, Malezya yarışına 25. cepten start aldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ancak milli motosikletçi Deniz Öncü, ikinci turun bitimine kısa süre kala geçirdiği kaza nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Deniz Öncü'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Deniz ile birlikte 6 sürücü yarışı tamamlayamadı.

KAZANAN ALONSO

Moto2 Malezya yarışını, CFMOTO RCB Aspar takımından Kolombiyalı sürücü David Alonso birinci, Alonso'nun takım arkadaşı (CFMOTO RCB Aspar) İspanyol pilot Daniel Holgado ikinci, QJ MOTOR-MSI takımından yine İspanyol Angel Piqueras da üçüncü sırada bitirdi.

Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 20. etabı Katar'da 6-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#DENİZ ÖNCÜ
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Deniz Öncü, Moto2 Şampiyonası'nın Malezya ayağını tamamlayamadı!
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