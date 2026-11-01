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Giriş Tarihi: 1.11.2026 21:30

Fenerbahçe derbide Galatasaray'a set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

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AA
Fenerbahçe derbide Galatasaray’a set vermedi
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Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul (Ayça Aykaç, Carutasu, Eylül Karadaş, Merve Tanyel, Ege Melisa Bükmen)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Federovtseva, Jack Kısal, Melissa Vargas, De Souza (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin, Hande Baladın)

Setler: 22-25, 18-25, 18-25

Süre: 84 dakika (31, 28, 25)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'a set vermedi
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