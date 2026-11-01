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Giriş Tarihi: 1.11.2026 12:06

MotoGP Malezya Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Malezya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez kazandı.

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MotoGP Malezya Grand Prix’sinde zafer Marc Marquez’in!
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışı, Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Marc Marquez, 40 dakika 14.236 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 7. galibiyetini elde etti.

İspanyol pilot Pedro Acosta, liderin 4.172 saniye gerisinde ikinci, BK8 Gresini ekibinden İspanyol Alex Marquez ise 5.955 saniye farkla üçüncü oldu.

Sezonun 20. etabı Katar Grand Prix'si, 8 Kasım'da koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 399

2. Jorge Martin (İspanya): 355

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 332

4. Pedro Acosta (İspanya): 295

5. Ai Ogura (Japonya): 278

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI
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MotoGP Malezya Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in!
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