Tenisçi dirseğinden sonra şimdi de padel omzu!

Türkiye'de hızla yaygınlaşan padel, yeni moda spor tercihi olurken omuz yaralanması riskini de beraberinde getiriyor. Masa başında uzun saatler geçirenlerin postür sorunları, padelin tekrarlayan baş üstü vuruşlarıyla birleşince omuz sağlığı tehdit altına girebiliyor. Prof. Dr. Arel Gereli, özellikle spora yeni başlayanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Tenise göre daha sosyal ve kolay erişilebilir bir raket sporu olan padel, servis, smaç ve baş üstü vuruşlar nedeniyle omuz eklemine yoğun yük bindiriyor. Cam duvarlar ve kort köşelerinde yapılan ani hareketler de bu yükü artırıyor. Bilgisayar ve telefon başında geçirilen uzun saatler omuzların öne kapanmasına, kürek kemiğinin hareket kabiliyetinin azalmasına neden olabiliyor. Bu durum, padel sırasında omuz kasları ve tendonlarının daha fazla zorlanmasına yol açabiliyor.





AĞRIYI HAFİFE ALMAYIN

Tekrarlayan vuruşlar, yetersiz ısınma, yanlış teknik ve dinlenmeden yoğun oyun temposuna geçmek sakatlanma riskini artırıyor. Gereli; omuz kaslarının güçlendirilmesini, doğru teknikle oynanmasını ve idman sıklığının kademeli artırılmasını öneriyor. Gece ağrısı, güç kaybı, hareket kısıtlılığı veya geçmeyen omuz ağrısında uzman görüşü alınmalı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör