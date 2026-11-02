File derbisinde Kanarya güldü

VODAFONE
Sultanlar Ligi'nin 9. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan dev maçta sarı-lacivertliler, deplasmanda ezeli rakibi sarı-kırmızılıları 3-0 mağlup etti.
Müsabakada setler 22-25, 18-25 ve 18-25 sona erdi. Fenerbahçe yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Galatasaray ise 6. maçında 4. yenilgisini aldı. Diğer sonuçlar:
Eczacıbaşı- Manisa: 3-0, Afyon-VakıfBank: 1-3, Zeren- Beşiktaş: 2-3, THY-İlbank: 3-0, Nilüfer Bld-Aras Kargo: 2-3, Göztepe-Kuzey Boru: 3-1.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör