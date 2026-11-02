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Giriş Tarihi: 2.11.2026

Tarihi maratonda kıtalar aşıldı

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TURGUT DOĞAN
Tarihi maratonda kıtalar aşıldı
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Dünyanın kıtalar arasında koşulan tek maratonu Türkiye İş Bankası 48'inci İstanbul Maratonu dün yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinden sabah 09.00'da başlayan organizasyon, Sultanahmet Meydanı'nda tamamlandı. 42 kilometrelik ana yarışta 8 bin 427 kişi katıldı. 15.5 kilometrelik yarışa 14 bin 781, kurumsal koşuya 17 bin 471 ve halk koşusuna 5 bin kişi kayıt oldu. Maratonu erkeklerde Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba (2.08.44) ile kadınlarda Kasanesh Ayenew Baze (2.24.40) kazandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Tarihi maratonda kıtalar aşıldı
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