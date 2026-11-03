Dakar’da ilk altın Sema Nur’dan!

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judocu Sema Nur Yüksel, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.final karşılaşmasında Ürdünlü rakibi Houda Wshah'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye de Dakar'da 14 kadın ve 20 erkek olmak üzere toplam 34 sporcuyla mücadele ediyor. Milli sporcular, atletizm, badminton, beyzbol, boks, cimnastik, eskrim, judo, kürek, masa tenisi, okçuluk, tekvando, triatlon, plaj voleybolu, yelken, yüzme ve wushu dallarında yarışıyor.