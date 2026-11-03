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Giriş Tarihi: 3.11.2026

Dakar'da ilk altın Sema Nur'dan!

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Dakar’da ilk altın Sema Nur’dan!
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Milli judocu Sema Nur Yüksel, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Kadınlar 44 kilo kategorisinde mücadele eden 16 yaşındaki Sema Nur, final karşılaşmasında Ürdünlü rakibi Houda Wshah'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye de Dakar'da 14 kadın ve 20 erkek olmak üzere toplam 34 sporcuyla mücadele ediyor. Milli sporcular, atletizm, badminton, beyzbol, boks, cimnastik, eskrim, judo, kürek, masa tenisi, okçuluk, tekvando, triatlon, plaj voleybolu, yelken, yüzme ve wushu dallarında yarışıyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Dakar'da ilk altın Sema Nur'dan!
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