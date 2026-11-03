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Giriş Tarihi: 3.11.2026

Formula 1’de tarih yazıldı

Meksika Grand Prix'sini 3. sırada bitiren Mercedes’in 20 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli, F1 tarihinin en genç dünya şampiyonu oldu

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Formula 1’de tarih yazıldı
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Mercedes takımının İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 2026 Formula 1 dünya şampiyonu oldu. Sezonun 19. yarışı olan Meksika Grand Prix'sine 5. sıradan başlayan İtalyan pilot, yarışı 3. sırada bitirerek sezonun bitimine 4 yarış kala mutlu sonu ilan etti. Max Verstappen ise yarışı lider tamamlarken Lewis Hamilton 2. sırada yer aldı. Kariyerine altın bir sayfa ekleyen 20 yaşındaki Kimi Antonelli, böylece tarihin en genç şampiyonu ünvanını aldı. İtalyan pilot, 2010 yılında Red Bull ile 23 yaşında şampiyon olan Sebastian Vettel'i geçerek, 16 yıl sonra rekorun yeni sahibi oldu. Antonelli, gözyaşlarını tutamazken "Minnettarım bu anlara. Ölene kadar bu anlar benimle yaşayacak. Neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. İnanılmaz bir sezon oldu. Son turda pisti göremedim, sadece duygudan ağlayabiliyordum. Şu anda çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KİMİ ANTONELLİ #MAX VERSTAPPEN #LEWİS HAMİLTON #RED BULL #MERCEDES #FORMULA 1
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Formula 1’de tarih yazıldı
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