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Giriş Tarihi: 03.11.2026 11:01

Voleybolda haftanın programı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 7'nci hafta maçları oynanacak.

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Voleybolda haftanın programı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 7'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

Yarın:

16.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin (Muradiye)

17.00 Göztepe Yuppo-Zerenspor (TVF Atatürk)

18.00 Kuzeyboru-Aras Kargo (Aksaray)

19.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Burhan Felek Vestel)

19.00 Vakıfbank-Türk Hava Yolları (Vakıfbank)

5 Kasım Perşembe:

14.00 Fenerbahçe Medicana-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (TVF Burhan Felek Vestel)

19.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Voleybolda haftanın programı
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