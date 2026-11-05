Tekvandocu kardeşler Türkiye’nin gururu oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli tekvandocu kardeşleri Kaan ve Eda Yelaldı, Sırbistan'da düzenlenen Galeb Belgrade Trophy Serbia Open G1 Turnuvası'nda önemli bir başarıya imza attı. Kaan Yelaldı altın, Eda Yelaldı ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda 42 ülkeden toplam 864 sporcu, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele etti. Büyük erkekler 54 kilo kategorisinde mindere çıkan Kaan Yelaldı, tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

İlk turu maç yapmadan geçen geçen milli sporcu, ikinci turda Azerbaycanlı Khidir Mammadov'u, üçüncü turda Moldovalı Artiom Rosca'yı, dördüncü turda ise Bulgar Hristiyan Georgiev'i 2-0'lık skorlarla yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Eda Yelaldı da genç kadınlar 42 kilo kategorisinde finalde Hırvat Korona Pavic'e 2-0 yenilerek turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör