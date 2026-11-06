MotoGP’de heyecan, Katar’da devam edecek!

MotoGP'de sezonun 20. yarışı Katar'da gerçekleştirilecek.
Lusail kentindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 14.40'ta, 11 turluk sprint yarışı ise aynı gün TSİ 19.00'da başlayacak.
22 turluk yarış ise 8 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da start alacak.
Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 399
2. Jorge Martin (İspanya): 355
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 332
4. Pedro Acosta (İspanya): 295
5. Ai Ogura (Japonya): 278