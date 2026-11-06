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Giriş Tarihi: 06.11.2026 10:51

MotoGP'de heyecan, Katar'da devam edecek!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı Katar'da gerçekleştirilecek. 22 turluk yarış, 8 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da start alacak.

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MotoGP’de heyecan, Katar’da devam edecek!
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MotoGP'de sezonun 20. yarışı Katar'da gerçekleştirilecek.

Lusail kentindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 14.40'ta, 11 turluk sprint yarışı ise aynı gün TSİ 19.00'da başlayacak.

22 turluk yarış ise 8 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da start alacak.

Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 399

2. Jorge Martin (İspanya): 355

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 332

4. Pedro Acosta (İspanya): 295

5. Ai Ogura (Japonya): 278

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TOPRAK RAZGATLIOĞLU #MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI #MOTOGP
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MotoGP'de heyecan, Katar'da devam edecek!
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