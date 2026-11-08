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Giriş Tarihi: 08.11.2026 17:57 Son Güncelleme: 08.11.2026 18:01

VakıfBank set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti.

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VakıfBank set vermeden kazandı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Adem Türkmen, Asiye Tuzkan

Nilüfer Belediyespor Eker: Begüm Kaçmaz, Buse Ünal Pehlivan, Cajic, Ecenur Aksoy, Ghani, Ramos (Helin Kayıkçı, Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz, Gorecka, Sıla Zeynep Yaşar)

VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Brancuska, Cazaute (Aylin Sarıoğlu Acar, Berka Buse Özden, Aylin Uysalcan, Naz Aydemir Akyol, Ivanovic, Maglio)

Setler: 18-25, 22-25, 14-25

Süre: 73 dakika

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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VakıfBank set vermeden kazandı
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