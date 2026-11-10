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Giriş Tarihi: 10.11.2026 23:03

Lewis Hamilton'dan Refah Sınır Kapısı'na ziyaret!

Formula 1'in başarılı pilotu Lewis Hamilton, Gazze'ye insanı yardımlarda kritik bir konum olan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

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Lewis Hamilton’dan Refah Sınır Kapısı’na ziyaret!
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Formula 1'de defalarca şampiyonluk yaşayan başarılı İngiliz pilot Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze Şeridi arasında bulunan ve insani yardımlarda kritik bir nokta olan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında Kuzey Sina Valisi Khaled Meghawer, Lewis Hamilton'a Gazze Şeridi'nden gelen Filistinli yaralı ve hastaların kabulüne, uygulanan sağlık hizmetlerine ve insani yardımların teminine yönelik bilgi verdi.

Hamilton'ın Mısır'da geçireceği süreçte, Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemelerinin hazırlanması ve koordinasyonuna ilişkin çalışmaları incelemek üzere El-Ariş kentindeki lojistik depolara da ziyarette bulunacağı öğrenildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#LEWİS HAMİLTON #FORMULA 1 #GAZZE #REFAH SINIR KAPISI
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Lewis Hamilton'dan Refah Sınır Kapısı'na ziyaret!
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