Kral ORBAN'ın sözleşmesi uzadı

SÜPER Lig'in yeni ekibi Amedspor'un sezon başında TSG Hoffenheim'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gift Orban, G.Saray'a attığı golle sözleşmesindeki önemli bir şartı yerine getirdi. Nijeryalı santrfor, gol sayısını 10'a yükseltirken, 3 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu devreye soktu. Böylece Diyarbakır temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Alman kulübüne 3 milyon Euro ödeyecek. Orban, attığı 10 golle Süper Lig krallık yarışında da ilk sırada.

Kenan aralık ayında sahalara dönüyor

SEZONUN ilk haftasında Frosinone deplasmanında ayağında kırık oluşan ve uzun süredir takımından ayrı kalan Kenan Yıldız, sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bologna'da düzenlenen törene katılan ve Bulgarelli Number 8 ödülünü kazanan Juventus'un 21 yaşındaki futbolcusu, yeniden ne zaman sahada olacağı yönündeki soruya, "Aralık diyelim" yanıtını verdi. Kenan'ın dönüşü için öne çıkan maçlardan biri, 14 Aralık'taki Monza mücadelesi. Milli futbolcunun bu maçta forma giyip giyemeyeceği ise iyileşme sürecine göre netleşecek.

Deplasman fobisi basketbolda da var!

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karşıyaka'ya 84-83 mağlup oldu. Lonnie Walker IV 17 sayıyla en skorer isim olurken İzmir takımında İshmael El-Amin 15 sayı kaydetti. Beşiktaş'ın futboldaki deplasman fobisi, basketbolda da yaşanıyor. Ligde evindeki 3 maçı da kazanan siyah-beyazlılar, dış sahadaki 4 müsabakanın tamamını kaybetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör